FIFA-voorzitter Infantino na stadiondrama in Indonesië: "Zwarte dag voor het voetbal"

De voetbalwedstrijd tussen aartsrivalen Arema Malang en Persebaya Surabaya was na het laatste fluitsignaal helemaal uit de klauwen gelopen.

Naar schatting 3.000 supporters renden het veld op en in een poging om de orde te herstellen trok de politie alle registers open. Hierbij kwamen minstens 174 mensen om het leven.

"De voetbalwereld is in shock", zegt FIFA-voorzitter Gianni Infantino. "Dit is een zwarte dag voor iedereen die betrokken is in het voetbal, dit is een onbegrijpelijke tragedie."

"Ik wil graag mijn diepste medeleven betuigen aan de vrienden en familie van de slachtoffers."

In Spanje en Nederland hebben ze al beslist om zondag alle matchen met één minuut stilte te laten beginnen.