Guinee mag Afrika Cup 2025 dan toch niet organiseren, CAF zoekt nieuw gastland

We spoelen even terug naar begin 2019. Heel Guinee is door het dolle heen, omdat de organisatie van de Afrika Cup 2025 aan hen wordt toegewezen Het West-Afrikaanse land maakt zich klaar voor een immens voetbalfeest.



Ongeveer 3 jaar later wordt die droom nu aan diggelen geprikt. Na grondig onderzoek stelde de Afrikaanse voetbalfederatie vast dat Guinee nog helemaal nergens staat in zijn voorbereiding en er geen garanties zijn dat het land tijdig over de nodige infrastructuur zal beschikken.



Waar het toernooi in 2025 dan wel zal plaatsvinden, is nog niet bekend. De CAF begon ondertussen wel al zijn zoektocht naar een nieuw gastland.



Wordt vervolgd...