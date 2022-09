Zuid-Afrika doet een gooi naar het WK voor vrouwen in 2027

België stelde zich eerder al samen met Duitsland en Nederland kandidaat voor de organisatie van het WK voor vrouwen in 2027.

Zuid-Afrika was eerder al in de running voor de editie van 2023, maar besliste uiteindelijk zijn kandidatuur in te trekken.

Volgend jaar vindt het WK vrouwenvoetbal plaats in Australië en Nieuw-Zeeland.