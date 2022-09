Besmet door virus, het probleem-Ronaldo en brandjes: weinig WK-favorieten zorgeloos (behalve twee)

Engeland: de miserie van Maguire

Na de onverhoopte EK-finale zijn de twijfels toegenomen. De voorbije maanden lag het zorgenpunt bij Engeland vooral in de aanval. Voor de slotmatch in de Nations League, maandag tegen Duitsland, hadden de Three Lions amper één keer gescoord. Dan nog een penaltygoal van Harry Kane. Het gebrek aan creativiteit bij de ploeg van Gareth Southgate was opvallend. Na deze week zijn er andere zorgen. Want Harry Maguire trok tegen de Mannschaft zijn dramatische vormcurve van bij Manchester United door. De centrale verdediger ligt al maanden in de knoop met zichzelf en verloor zijn basisplaats op Old Trafford. Deze week lag hij knullig aan de basis van een penalty voor Duitsland. Een groot deel van Wembley floot Maguire vervolgens uit. Pijnlijk. Durft Southgate het aan om op het WK zijn vertrouwde pion naast de ploeg te zetten? Nog een item bij de Engelsen: Liverpool-sterkhouder Trent Alexander-Arnold viel deze week zowaar naast de selectie. Is hij er straks niet bij in Qatar? Dat zou toch straf zijn.

Laatste 5 resultaten (D-D-L-L-D) Duitsland - Engeland: 1-1 Engeland - Italië: 0-0 Engeland - Hongarije: 0-4 Italië - Engeland: 1-0 Engeland - Duitsland: 3-3

Frankrijk: brandjes blussen

Mon dieu, Les Bleus. De huidige wereldkampioen kon in de Nations League maar op het nippertje degradatie vermijden. Frankrijk verloor van Kroatië in eigen huis en incasseerde ook op bezoek bij Denemarken een kansloze nederlaag. Vooral uitvoetballen onder druk was een enorm probleem. En dus trekt de titelverdediger aarzelend naar Qatar. Ook al omdat de ploeg met heel wat blessures te kampen heeft. Karim Benzema, N’Golo Kante, de broertjes Lucas en Theo Hernandez en Hugo Lloris ontbraken allemaal door blessures. Paul Pogba zal wellicht zelfs het WK missen door een operatie. Maar vermoedelijk komt zijn afwezigheid bondscoach Deschamps goed uit. Tijdens de openlijke familieruzie bij de Pogba's onthulde broertje Matthias namelijk dat Paul bij een magiër langsging om de Franse ster Kylian Mbappé te vervloeken. Wees maar zeker dat het voor ruis op de relatie tussen Pogba en Mbappé zorgt. Die laatste is overigens ook nog eens verwikkeld in een discussie met de Franse bond over portretrechten.

Laatste 5 resultaten (D-D-L-W-L) Kroatië - Frankrijk: 1-1 Oostenrijk - Frankrijk: 1-1 Frankrijk - Kroatië: 0-1 Frankrijk - Oostenrijk: 2-0 Denemarken - Frankrijk: 2-0

Duitsland: besmet door Bayern-virus

6 op 15. De Duitse nationale ploeg is gebuisd als we naar de laatste resultaten kijken. Vooral na de thuisnederlaag tegen Hongarije van vorige week was de kritiek in eigen land vernietigend. Het is geen toeval dat ook Bayern München op de sukkel is. "Als de Rekordmeister niest, dan heeft de Mannschaft vaak een verkoudheid", klinkt het. Met onder meer Kimmich, Müller en Sané bestaat een groot deel van de ploeg uit spelers van de Bundesliga-alleenheerser. Lelijk virusje richting WK, dus. Groot discussiepunt is ook nog dat Duitsland na al die jaren nog steeds geen vaste nummer 9 heeft. Timo Werner heeft moeite om de aanval te dragen, Kai Havertz kon evenmin overtuigen. Dus wie gaat in Qatar voor de goals zorgen?

Laatste 5 resultaten (D-D-W-L-D) Duitsland - Engeland: 1-1 Hongarije - Duitsland: 1-1 Duitsland - Italië: 5-2 Duitsland - Hongarije: 0-1 Engeland - Duitsland: 3-3

Portugal: de greep van Ronaldo

Zijn aura is zo groot dat het onvermijdelijk de hele ploeg beïnvloedt. En dus zit Portugal met een probleem-Ronaldo. De nationale god zit sinds zijn gemiste transfer in een treurige situatie bij Manchester United. Zijn enige basisplaatsen sinds de seizoensopener tegen Brentford? Allebei in de Conference League... Het weegt op CR7. Gisteren tegen Spanje verkwanselde de recordschutter twintig minuten voor tijd een enorme kans, wat later zou een assist mislukken. Portugal zal zich in Qatar moeten losmaken van de vorm van zijn vedette.

Laatste 5 resultaten (W-W-L-W-L) Portugal - Zwitserland: 4-0 Portugal - Tsjechië: 2-0 Zwitserland - Portugal: 1-0 Tsjechië - Portugal: 0-4 Portugal - Spanje: 0-1

Spanje: puzzelen achterin

Een bekend sportgezegde luidt: een goeie aanval wint wedstrijden, maar een goeie defensie kampioenschappen.



Wel, is de verdediging van Spanje sterk genoeg? Trainer Luis Enrique heeft de voorbije periode al flink moeten puzzelen. Onder meer door een blessure bij Ayemeric Laporte en het gebrek aan speeltijd van Jordi Alba. Bovendien blijft de bondscoach de ervaren Sergio Ramos weren uit de selectie - da's toch een gewaagde keuze. De nipte kwalificatie voor de Final Four gisteren geeft hem voorlopig gelijk. In doel heeft Unai Simon de strijd om de plek tussen de palen definitief gewonnen. Toch blijft de 25-jarige keeper, ondanks prima prestaties bij Bilbao, iemand die nog nooit echt onder grote druk gestaan heeft.

Laatste 5 resultaten (D-W-W-L-W) Tsjechië - Spanje: 2-2 Zwitserland - Spanje: 0-1 Spanje - Tsjechië: 2-0 Spanje - Zwitserland: 1-2 Portugal - Spanje: 0-1

Topfavorieten Argentinië en Brazilië wél in bloedvorm

Voor de absolute WK-favorieten moeten we in Zuid-Amerika zijn. Want Argentinië en Brazilië denderen op kruissnelheid richting Qatar, dankzij een indrukwekkende metamorfose de voorbije jaren. Lionel Messi zal een (laatste?) gooi kunnen doen naar de ultieme kroon op zijn carrière met het beste Argentijnse collectief in jaren. De Albiceleste zijn maar liefst 35 matchen ongeslagen. Alle spelers zijn bereid om voor elkaar door het vuur te gaan en "Grote Leider" Messi - nu wél geholpen door de tactiek - groeit in alle stilte naar zijn beste vorm. De Braziliaanse selectie loopt dan weer over van puur talent. Uitstekende keeper, stevige defensie en middenveld en dan die weelde voorin... Vinicius, Rodrygo, Richarlison, Raphinha, Antony en een Neymar in absolute bloedvorm. Arsenal-smaakmaker Gabriel Jesus behoort simpelweg niet tot de selectie. Slik.