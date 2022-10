Een uurrecord vol vraagtekens, toch is Ganna voorzichtig positief: "Cijfertjes op Garmin zijn goed"

Gebrek aan motivatie. Een bedenkelijk vormpeil. Een 3D-geprinte fiets. Er zweemt al weken een mistgordijn rond de werelduurrecord-poging van Filippo Ganna. Morgen is het D-Day voor de Italiaan. "Ik droom van het record der records", was Ganna toch aarzelend ambitieus op de persbabbel vandaag.

"We gaan van onze stoel vallen als Filippo Ganna het uurrecord aanvalt", vertelde voormalig recordhouder Victor Campenaerts enkele maanden geleden.

Sindsdien is de perceptie rond de Italiaanse tempobeul toch wat veranderd. Ganna lijkt niet meer onklopbaar op zijn tijdritfiets én er cirkelen heel wat vraagtekens rond de motivatie van de renner zelf.

Ook op de persconferentie vandaag liet Ganna initieel een gelaten indruk na. "Het is al een hele drukke periode geweest, maar ik heb bijna vakantie. Eindelijk!" opende hij de persbabbel vandaag.

"Of ik in topvorm ben? Geen idee, maar ik hoop het", vertelde de Italiaan. "De cijfertjes op mijn Garmin zijn alleszins positief. Ik hoop dat morgen op de piste over te brengen."



Dan toch wat positieve signalen aan de vooravond van zijn recordpoging. Eindelijk. Het doel is alleszins duidelijk: "Als ik realistisch moet zijn, wil ik gewoon een meter verder rijden dan Dan Bigham. Maar de droom is toch om een echte knaltijd neer te zetten. Het record der records."

We hebben veel liefde in deze fiets gestoken, maar die liefde weegt wel zwaar Filippo Ganna

Dan Bigham schreef in augustus nog het record op zijn naam. Bigham zelf is geen profrenner, maar een performance engineer bij de Ineos Grenadiers. Niet toevallig werd de 30-jarige Brit opgenomen in de entourage van Ganna. "Dan Bigham heeft me al enorm geholpen bij alles. We bespraken het pacing-plan en hij gaf me heel wat tips voor het laatste deel van de poging. Daar gaat het meestal mis of fout."

Ook voor de rest van zijn team haalde Ganna de loftrompet boven. "Ik heb een superteam achter mij staan. Zij zorgen er elke dag voor dat ik niet met andere dingen bezig moet zijn. Ik moet enkel duwen op de pedalen, zij zorgen voor de rest."