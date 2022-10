Het uur van de waarheid voor Filippo Ganna: "1 meter verder en recordpoging is geslaagd"

Een poging van Ganna stond in de sterren geschreven en augustus leek lange tijd het gereserveerde slot voor een aanval, maar de 26-jarige Italiaan keek de andere kant op en zijn team Ineos Grenadiers stuurde Dan Bigham als proefkonijn de piste op.

De chronometer werd de jongste maanden geregeld (onverwacht) op pauze gezet, maar zaterdagavond (20 u) valt Filippo Ganna dan toch het werelduurrecord aan in Zwitserland.

16 april 2019: Victor Campenaerts in Aguascalientes (Mexico) - 55,089 kilometer 19 augustus 2022: Dan Bigham in Grenchen (Zwitserland) - 55,548 kilometer 8 oktober 2022: Filippo Ganna in Grenchen (Zwitserland) - ?

"Door voor een bredere spreiding te kiezen, werd 2022 echt een uitdaging. Zo zit Pippo gewoon in elkaar: hij stelt zich niet tevreden met het normale, het gebruikelijke."

"Het is niet gelopen zoals gehoopt, maar het plan was ook complex. Als hij zich geconcentreerd zou hebben op één doel, dan zou de kans op slagen groter geweest zijn."

Geen geel in Kopenhagen, een matige Tour, geen Europese titel en weggereden op het WK in Wollongong.

Die generale repetitie werd een succes, maar de aankondiging van Ganna om alsnog een herfstjacht te openen op de afstand van Bigham, was verrassend.

Een teleurstellend seizoen? Als je veel wint, worden je doelen ambitieuzer. 2022 was een uitdaging, maar Pippo stelt zich niet tevreden met het gebruikelijke.

"Onder druk van de commerciële partners? Neen"

Wachten tot 2023 was ook al geen echte optie omdat de richtlijnen rond het stuur zouden veranderen, waardoor alle inspanningen van fietsconstructeur Pinarello een maat voor niets geweest zouden zijn.

"Als Ganna die aanval waagt, dan is het omdat hij dat zelf wil en omdat hij overtuigd is van zijn slaagkansen."

"Neen, dat denk ik niet", reageert Ciro Scognamiglio, de gerespecteerde wielerreporter van La Gazzetta dello Sport, bij onze redactie op dat gerucht. "Daar hebben wij toch niets over opgevangen."

Er wordt bovendien gefluisterd dat Ganna er zelf niet voor staat te springen, maar dat hij onder druk van de commerciële partners als het ware gedwongen wordt om zijn naam nog in 2022 in de geschiedenisboeken neer te pennen. Ook al worden de letters dan misschien iets minder sierlijk dan aanvankelijk werd gedacht.

Na zijn WK-tijdrit - 7e op 56 seconden van winnaar Tobias Foss - werd "Top Ganna" in zijn vaderland zelfs plots "Flop Ganna".

Volgende week het WK op de piste

Enerzijds werd er verbroederd met de squadra van de achtervolging, anderzijds begeleidde pistecoach Marco Villa zijn pupil ook in de laatste rechte lijn richting Grenchen.

Ganna haastte zich na de gemengde aflossing in Australië naar huis, waar hij de voorbije weken en dagen trainde op de piste van Montichiari.

De logica schuilt vooral in wat er volgende week nog op het bord wordt gedropt: het WK op de piste nabij Parijs.

"Het is niet makkelijk om je topniveau constant te handhaven. Alle renners maken dat mee. Of ze zullen dat ervaren. Ook Remco Evenepoel", grinnikt de Italiaan.

"Augustus is niet gelukt door die mindere vorm, maar welke coureur rijdt elk jaar rond aan 110 procent?"

"Hij was ontgoocheld door de kritiek van Il Lombardia"

In Italië heeft wielrennen niet (meer) de status die koers in ons land heeft.

In de laars hopen de vurige wielerfans dat Ganna de opvolger wordt van Francesco Moser (recordhouder in 1984), maar zaterdag wordt in eerste instantie een hoogdag door de Ronde van Lombardije en het afscheid van Vincenzo Nibali.

Net die organisatie van "Il Lombardia" hekelde het tijdstip van de "caccia" van Ganna op het uurrecord. Waarom moest het per se komende zaterdag?

Ook Moser himself vond dat Ganna beter had gewacht tot na het WK in Parijs. "Dan zou de hele wereld gekeken hebben."

"Die opmerkingen hebben Pippo toch wat ontgoocheld", legt ploegleider en vertrouwensman Dario Cioni uit.

"Er waren simpelweg geen alternatieven. De wegkalender en de pistekalender liggen vast en dit was de enige kans voor het WK. Na het WK? Dat zou te laat geweest zijn voor een renner die al het hele jaar koerst."

"Filippo had op waardering gerekend, want hij had net zo goed met vakantie kunnen gaan. Nu onderneemt hij nog iets speciaals."