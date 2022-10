Nummer 1 Iga Swiatek zegt af voor Billie Jean King Cup Finals: "Onveilige situatie door kalender"

"Ik ben teleurgesteld dat de bestuursorganen in het tennis geen overeenstemming hebben bereikt over de kalender, waardoor we maar één dag de tijd hebben om de wereld over te reizen en van tijdzone te veranderen", legt Swiatek uit.



"Deze situatie is niet veilig voor onze gezondheid en kan letsels veroorzaken. Ik ga met de WTA en ITF praten om iets te veranderen."



"Deze situatie is niet alleen moeilijk voor speelsters zoals ik, maar vooral voor de tennisfans die onze sport steunen."