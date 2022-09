Ysaline Bonaventure stunt opnieuw in Tallin en is kwartfinaliste

Bonaventure was al "supertrots" na haar zege in de eerste ronde tegen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA-35). De 28-jarige wil graag naar de top 100 en zich rechtstreeks plaatsen voor de Australian Open.



Tallinn is haar eerste hoofdtabel sinds Roland Garros. En haar avontuur duurt voort. Tegen Teichmann was ze superefficiënt op de breakkansen: ze benutte al haar 5 breakballen. Daarmee verwees ze haar 10 dubbele fouten - waarvan 8 in de eerste set - naar de prullenmand.



De eerste set telde liefst 6 breaks. Bonaventure pakte meteen de opslag af van de Zwitserse, maar leverde de hare ook meteen in. Ze had vaak het initiatief, maakte er met een break 6-5 van en mocht serveren voor de set, maar Teichmann zorgde op love voor een tiebreak.



Daarin kwam de Zwitserse 3-5 voor, maar Bonaventure hield het hoofd koel, werkte een setpunt weg en benutte zelf haar 3e setpunt.



Zo spannend wilde ze het in de 2e set niet maken. Ze liep met een dubbele break 4-1 uit en maakte het op love af: 6-3.