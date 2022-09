Afscheid van een grootheid: Roger Federer zet punt achter carrière

Er stonden al langer vraagtekens bij de toekomst van Federer: de US Open was al het vijfde grandslamtoernooi op een rij zonder de Zwitser. Zijn laatste officiële wedstrijd dateerde al van Wimbledon 2021, toen hij verloor in de kwartfinale.

Na een zoveelste knie-operatie leek de kans op een comeback van de 41-jarige tennislegende steeds kleiner te worden. Federer heeft nu zelf de knoop doorgehakt: na de Laver Cup (23-25 september in Londen) bergt hij zijn tennisracket op.

"Zoals velen weten, waren de voorbije drie jaar vol uitdagingen in de vorm van blessures en operaties", klinkt het in een afscheidsboodschap. "Ik heb hard gewerkt om opnieuw competitief te worden."

"Maar ik ken ook de grenzen van mijn lichaam en de boodschap is duidelijk. Ik ben 41 jaar oud, ik heb meer dan 1.500 wedstrijden gespeeld in 24 jaar."

"Het tennis heeft me genereuzer behandeld dan ik ooit had kunnen dromen, maar ik moet toegeven dat het tijd is om een punt te zetten achter mijn profcarrière. De Laver Cup in Londen wordt mijn laatste ATP-toernooi."

"Dit is een moeilijke beslissing, want ik zal alles missen op het circuit, maar tegelijkertijd is er ook zoveel om te vieren. Ik kreeg het talent om te tennissen en ik kon het doen op een niveau dat ik me nooit had kunnen inbeelden."