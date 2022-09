Collega's en toernooien treuren, Rafael Nadal: "Wou dat deze dag nooit zou komen"

"Mijn vriend en rivaal", richt Rafael Nadal zich tot Roger Federer. "Ik zou willen dat deze dag nooit gekomen zou zijn."

"Dit is een droevige dag voor mij en voor de wereldwijde sport. Het was een plezier, maar ook een eer en een voorrecht om al die jaren met jou te delen, de vele momenten op en naast het terrein."

"We zullen nog vele momenten delen in de toekomst. Ik wens je nu alle geluk met je gezin. We zien elkaar in Londen."