Appelmans: "Als kind was hij een driftkikker, maar Federer werd de gentleman van het tennis"

De afscheidsboodschap van Roger Federer kwam voor Appelmans niet als een grote verrassing. "Het was al van 2021 geleden op Wimbledon dat hij een officiële match had gespeeld", zegt ze. "Na drie operaties in ruim anderhalf jaar en een lichaam dat al wat had afgezien, was het te denken dat hij niet meer zou kunnen terugkomen op hetzelfde niveau. Als je 41 jaar bent, je al 20 grand slams hebt gewonnen en je lichaam het niet meer aankan, dan is het tijd om afscheid te nemen." Het was niet de eerste keer dat er over het pensioen van de Zwitser werd gespeculeerd. "Vanaf zijn 35 jaar hebben we wel een paar keer gedacht dat hij zou stoppen", aldus Appelmans. "Hij heeft het uiteindelijk nog lang volgehouden én ook nog goede resultaten gehaald." "Hij kan terugblikken op een ongelofelijk knappe carrière. Zoiets zullen we niet vaak meer zien."

Federer heeft de finale van de US Open bekeken, heeft gezien hoe goed de volgende generatie is en weet dat hij dat niveau nooit meer kan halen. Sabine Appelmans

Gaf de ontbolstering van de nieuwe generatie, met onder meer de US Open-titel voor Carlos Alcaraz, de doorslag? "Mijn eerste gedachte was: Federer heeft de finale van de US Open bekeken, heeft gezien hoe goed de volgende generatie is en weet dat hij dat niveau nooit meer kan halen. Er staat een nieuwe generatie klaar", zegt Appelmans. Hoe zullen we ons Federer herinneren? "Hij is altijd de gentleman van het tennis geweest. Hij was altijd heel geliefd, zowel bij collega's als bij de pers. Hij was altijd heel vriendelijk en had veel respect voor iedereen." "Nochtans was hij een driftkikker als hij heel jong was. Zijn ouders vertelden dat hij met zijn rackets gooide op zijn eerste toernooi, hij kon niet goed tegen zijn verlies. Maar op het profcircuit heeft hij de klik gemaakt."

Is Federer nu de allergrootste ooit?

Federer was niet alleen met zijn gedrag, maar vooral ook met zijn tennisstijl een voorbeeld. "Ik kon zijn spel enorm appreciëren", vertelt Appelmans. "Hij was zo technisch begaafd, hij speelde zo mooi en soepel tennis. Hij had heel veel troeven." Onvermijdelijk duikt bij zijn afscheid ook de vraag op: is hij nu de allergrootste? "Het is heel moeilijk om te vergelijken met Rafael Nadal en Novak Djokovic", besluit Appelmans. "Veel heeft ook te maken met de persoonlijke voorkeur. Ik genoot enorm veel van zijn speel, maar het zou puur een persoonlijke voorkeur zijn."