Eindelijk frisse namen aan de tennistop: "US Open heeft voor heel veel enthousiasme gezorgd"

"Eerste keer een ander gevoel"

"Dan denk je: wow, dit zouden wel eens nieuwe rivaliteiten kunnen worden in het mannentennis. Deze US Open heeft me opnieuw heel veel enthousiasme gegeven, omdat je denkt dat "de rest" er eindelijk is bijgekomen."

"Ik heb het gevoel van wel en dat is de eerste keer", zegt Inge Van Meensel. "We moeten er natuurlijk wel meteen bij zeggen dat Nadal de Australian Open en Roland Garros nog gewonnen heeft en Djokovic Wimbledon. Federer is al even op de sukkel."

Alcaraz rekende zondag in de finale af met de Noor Casper Ruud. Na zijn eerste grandslamzege is de Spanjaard meteen ook de nieuwe nummer 1 van de wereld bij de mannen. En dat op zijn 19e. Is het tijdperk Djokovic-Nadal-Federer nu echt voorbij?

"Alcaraz heeft nauwelijks zwakke punten"

Carlos Alcaraz is dus de nieuwe nummer 1 van de wereld. Wie is hij? "Hij komt uit een tennisfamilie, het is geen toeval dat hij op zijn derde zijn eerste tennisracket vasthield", weet Van Meensel.

"Hij had al van heel jong één doel: de beste worden. Van wie hoor je nog zulke dingen: Justine Henin, Kim Clijsters,... Echte toppers die dat ook uitspraken. Hij heeft een heel grote focus en werkt heel hard. Dan lukt het om op je 19e daar te staan."

"Heel veel van zijn collega's in de tenniswereld zeggen dat het een "up and coming"-speler is, maar hij is er al. Alcaraz is gewoon heel goed. Hij kan echt alles en ik zie nauwelijks zwakke punten: hij is heel snel, spectaculair en aanvallend, soms wat onbesuisd, maar heeft zo'n sterke kop op die schouders."

Kan hij het ook op elke ondergrond? "Op Wimbledon was het nog wat zoeken, want veel ervaring heeft hij niet op gras. Maar dat zagen we bij Nadal ook, die moest ook wat zoeken in het begin als Spaanse gravelspeler. Zijn coach, Juan Carlos Ferrero, zegt altijd dat Alcaraz nog maar aan 60% van zijn potentieel zit. Dat belooft voor de toekomst."