Carlos Alcaraz (19) troeft Casper Ruud af in US Open-finale en is nieuwe nummer 1

Alcaraz (ATP-4) was voor New York nooit verder geraakt dan een kwartfinale op een grandslamtoernooi, Ruud (ATP-7) speelde en verloor zijn eerste finale dit jaar op Roland Garros van Rafael Nadal.



Alcaraz wordt de nieuwe Nadal genoemd en liet Ruud eveneens in het zand bijten. De Spanjaard begon onbevangen aan de wedstrijd en sloeg de meeste winners. Hij was creatief met serve and volley, terwijl Ruud sukkelde met zijn opslag. Een snelle break volstond voor Alcaraz om set 1 te pakken in het Arthur Ashe Stadium.



In set 2 kregen we het omgekeerde beeld, Alcaraz begon fouten te maken en raakte gefrustreerd, ook zijn opslag liet hem wat in de steek. Ruud dicteerde het tempo en had de touwtjes stevig in handen. Een dubbele break leverde een gelijke setstand op.



Set 3 was opnieuw razend spannend. Alcaraz krikte zijn niveau weer op en liep 2-0 uit, maar Ruud kwam terug. De korte, snelle rally's waren voor de Spanjaard, de lange veldslagen voor de Noor. Die kreeg op 5-6 2 setpunten op de opslag van de Spanjaard. Alcaraz dwong evenwel nog een tiebreak af, waarin hij eenvoudig profiteerde van fouten van Ruud (7/1).



Alcaraz rook bloed, brak tot 4-2 en maakte het na drie vijfsetters op een rij in de vorige ronden af in 4 sets met 6-3. Zijn tweede matchbal was de goede: na een ace viel hij vol ongeloof op het terrein neer.