Iga Swiatek is maatje te groot voor Ons Jabeur in finale van US Open

Iga Swiatek (21) heeft voor het eerst in haar nog jonge carrière de US Open gewonnen. De Poolse nummer 1 van de wereld was in de vrouwenfinale in twee sets te sterk voor Ons Jabeur. Voor Siwatek is het de tweede grandslamtitel van 2022, de derde uit haar carrière. Ons Jabeur verloor in 2022 zowel de finale van Wimbledon als van de US Open.