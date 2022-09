Het "Assepoester"-sprookje van Frances Tiafoe: 1e zwarte Amerikaan in halve finale sinds Artur Ashe

Arthur Ashe was een pionier in het Amerikaanse tennis in de jaren 60 en 70: hij was de eerste zwarte Amerikaan die opgenomen werd in het Amerikaanse Daviscup-team, won de US Open in 1968 en later nog de Australian Open en Wimbledon. De voormalige nummer 2 van de wereld stond mee aan de wieg van de ATP, de overkoepelende organisatie van het mannentennis, en werd later een gelauwerd commentator. In 1993 overleed hij aan de gevolgen van aids, hij was besmet geraakt door een bloedtransfusie. Het Amerikaanse tennis eerde Ashe door zijn belangrijkste stadion op Flushing Meadows naar hem te noemen. En daar kreeg het "Assepoester-sprookje" van Frances Tiafoe vannacht een vervolg. (lees voort onder tweet)

Tiafoe als Assepoester

Toen de 24-jarige Tiafoe in de vorige ronde op Arthur Ashe Rafael Nadal versloeg, wist hij al niet waar hij het had. De emoties namen de bovenhand.



Het voorbestemde talent bewandelde dan ook een allesbehalve evident levenspad. Als zoon van Sierre Leonese immigranten, die elkaar in de VS hadden leren kennen, had hij het niet breed. Zijn vader was conciërge in een tenniscentrum in Washington, zijn moeder werkte als nachtverpleegster.



Vader Tiafoe had een slaapplek op het centrum, waar Tiafoe als kind samen met zijn tweelingbroer wel eens bleef slapen, toen zijn moeder moest werken.



In die tennisomgeving zette Tiafoe zijn eerste stapjes in de sport, ontdekte zijn talent en ontwikkelde zijn skills. "We hadden niet veel geld thuis, ik had geen nieuwe dingen, maar ik kon gratis tennis spelen", vertelde Tiafoe in 2015 over die periode.



En dat talent kwam naar de oppervlakte. Op z'n 15e won Tiafoe de Orange Bowl, een van de meest prestigieuze juniorentoernooien, als jongste ooit. Hij stapte in de voetsporen van Roger Federer, Andy Roddick, John McEnroe en Bjorn Borg.



Het was een voorbode van wat komen zou. Hij werd prof in 2015 en speelde in 2019 zijn eerste kwartfinale in Melbourne, die hij verloor van Nadal.



In Wimbledon dit jaar hield David Goffin na een episch grasgevecht Tiafoe uit de kwartfinale, maar in de US Open was die wel weer een feit. En zonder opslagverlies tegen Roeblev, de nummer 11, maakte de nummer 26 van de wereld daar nu ook een halve finale van.



Daarin neemt de nieuwe Amerikaanse chouchou het op tegen Carlos Alcaraz, die een matchbal en 5 sets overleefde tegen Jannik Sinner.



