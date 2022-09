Tranen van geluk, staande ovaties en bezoekersrecord: Herbeleef de voorlopig laatste match van Serena Williams

Kippenvel verzekerd. De voorlopig laatste wedstrijd van tennislegende Serena Williams was er een bomvol emoties. Een uitverkocht stadion schreeuwde het icoon vooruit. De ex-nummer één van de wereld schreeuwde bij elk punt terug. Een zwanenzang die nog lang zal blijven nazinderen. Herbeleef het hier.

Een schreeuw die door merg en been ging gisteren in New York. Wat betekende het veel voor Serena Williams. De Amerikaanse tennislegende speelde gisteren hoogstwaarschijnlijk haar allerlaatste tenniswedstrijd. En dat leverde heel wat kippenvelmomenten op. Ze liet haar lot dan ook niet zomaar bezegelen door de Australische Ajla Tomljanovic. Achter elke slag schuilde emotie. Nog één keer voluit? Zo leek het althans.

Ook haar trouwe supporters wilden de Amerikaanse superster nog een keer zien schitteren. In groten getale zakten ze af naar Flushing Meadows. Het leverde dan ook een bezoekersrecord op de US Open op. 23.859 toeschouwers zagen Serena in het Arthur Ashe Stadion in de derde ronde in drie sets eervol verliezen.

Het leverde een elektrische sfeer op in het stadion. Bij elk punt van Williams ontplofte de keet. Iedereen besefte maar al te goed dat ze op dat moment deel uitmaakten van geschiedenis.

Dat Serena Williams een inspiratie voor vele supersterren is, werd gisteren nog maar eens duidelijk. Zo zaten onder anderen sportfenomenen Tiger Woods, Mike Tyson en ster-actrice Zendaya in de tribune. "Zitten" is veel gezegd, Tiger Woods vierde de setpunten van Serena Williams alsof hij net een hattrick aan hole-in-ones had gemaakt.

Serena Williams: het idool van vele idolen.

Zo haalde ook tennislegende LeBron James zijn loftrompet boven voor "The GOAT". "Wauw, ik weet niet waar ik moet beginnen. Eerst en vooral proficiat met je fantastische carrière. Je bent de grootste aller tijden. Wat je gedaan hebt voor de vrouwensport, de tennissport en sport in het algemeen is ongeëvenaard. Het was een eer om je carrière mee te mogen."

"Bedankt. Je bent een inspiratie voor velen."

Ook Serena Williams zelf pakte de microfoon op in het stadion. Met tranen in haar ogen en een gebroken stem nam ze uitgebreid de tijd om haar familie te bedanken. "Het startte allemaal door mijn ouders. Zij zijn de reden dat ik hier ben." "Zij én natuurlijk mijn zus, Venus Williams. Er zou nooit Serena Williams geweest zijn zonder Venus Williams. Bedankt!"