Roger Federer verdwijnt na volledig jaar zonder tennis van ATP-ranking, Djokovic zakt naar plek 7

De ATP-ranking komt tot stand op basis van de resultaten van de afgelopen 52 weken. De gesprokkelde punten in de gespeelde toernooien blijven dus 1 jaar geldig en vervallen dan opnieuw.

Federer speelde zijn laatste wedstrijd in de kwartfinales op Wimbledon vorig jaar. Hij verloor toen in 3 sets van de Pool Hubert Hurkacz. Daarna werd hij voor de 3e keer in anderhalf jaar geopereerd aan zijn knie. De Zwitser werkt momenteel nog steeds aan zijn comeback en hoopt eind september deel te nemen aan de Laver Cup in Londen.

Door zijn lange afwezigheid staat Federer dus niet meer op de meest recent gepubliceerde ATP-ranglijst. Roger Federer betrad de ranglijst op 22 september 1997, toen hij 16 jaar oud was. Hij was toen 803e van de wereld.

Federer hoopt volgend jaar een volwaardige comeback te maken op het ATP-circuit.