Greet Minnen zet punt achter seizoen door rugblessure: "Sterker terugkeren"

Minnen kwam voor het laatst in actie op het ITF-toernooi van Berkeley, in de VS, waar de eerste ronde het eindstation was. Daarvoor was de eerste ronde ook haar resultaat op de US Open, waar ze vorig jaar nog de derde ronde haalde.



"Ik kamp met lage rugpijn sinds mijn laatste match in de Verenigde Staten, 2 weken geleden", legt de nummer 143 van de wereld uit. "Ik ben naar België teruggekeerd voor onderzoeken en heb een ontsteking aan mijn wervels."



"Ik krijg morgen een cortisone-injectie en ben dan out voor de rest van het seizoen. Ik zal zo snel mogelijk aan mijn revalidatie beginnen."



"Op gezondheidsvlak was het een moeilijk jaar. Ik was niet in staat om te spelen zoals ik dat wil. Maar ik weet dat er betere tijden aankomen. Ik zal in 2023 sterker terugkomen na deze tegenslag."