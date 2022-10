Marc Willems: "Vandaag zullen we weten of kwartfinales dichtbij komen voor Yellow Tigers"

"Eerst was er de geweldig sterke start tegen Puerto Rico, daarna de walk-over tegen Kenia gevolgd door de fantastische match tegen Italië en de nog meer fantastische match tegen Nederland. Ook gisteren hebben de Tigers heel goed gespeeld tegen Kameroen."

"Het is ook heel aangenaam om vast te stellen dat de Tigers 5 goede matchen hebben gespeeld."

"Ik wist dat de kans erin zat dat de Tigers tegen een topploeg konden winnen. Maar ze hebben me wel verbaasd door het niveau dat ze gehaald hebben tegen Italië en tegen Nederland", zegt volleybalcommentator Marc Willems.

Het WK volleybal is voorlopig een groot succes voor de Yellow Tigers. In een groep met onder meer Italië en Nederland eindigde België knap 2e.

"Iedereen speelt dus een beetje in functie van de beste speelster van de ploeg."

In die Belgische successen speelt Britt Herbots een sleutelrol. "Op haar positie behoort Herbots tot de top 5 van de wereld", vindt Willems.

"Waarom zouden de Tigers Japan niet kunnen verslaan?"

"Je mag er zeker van zijn dat de Tigers ook hopen om in de 2e ronde nog een keer te stunten."

“Dat is er duidelijk goed ingepeperd", stelt Willems vast. "De coach en de speelsters hadden gezamenlijk een doelstelling vooropgesteld en dat was de top 12."

De Yellow Tigers trekken met 12 punten naar de 2e ronde, waar Argentinië en kleppers China, Brazilië en Japan wachten. Bondscoach Gert Vande Broek en de speelsters blijven wel voorzichtig als het over de ambities gaat.

Als de Tigers verliezen tegen Japan, dan is er nog altijd een match tegen Brazilië of China om een plek in de kwartfinales af te dwingen.

Argentinië kunnen de Tigers zeker aan. Brazilië, China en Japan zijn op papier andere koek.

"Tegen Brazilië hebben de Tigers nog nooit gewonnen, China heeft veel gestalte en Japan speelt spectaculair volleybal, maar heeft iets minder lengte", analyseert Willems.

"De Belgen hebben bewezen dat ze hun voet kunnen zetten naast Italië en dat ze Nederland kunnen kloppen. Waarom zouden ze nu dan niet Japan kunnen verslaan? Dat is niet de evidentie, maar dat is wel mogelijk."

"Als we de Japanners pijn kunnen doen met onze opslagen en ervoor zorgen dat ze minder snel spel kunnen spelen, dan liggen er kansen."

Vanmiddag om 14.15 uur kijken de Tigers Japan in de ogen. "Dan al zullen we weten of de kwartfinales heel dichtbij komen."

