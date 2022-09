Yellow Tigers dromen van stunt tegen Nederland: "We zullen ons smijten voor elke bal"

Bijna hadden de Yellow Tigers topland Italië op de knieën gekregen op het WK volleybal.

Morgen wacht met Nederland opnieuw een tegenstander van een hoog niveau. En de Tigers hebben er heel veel zin in.

"Of Nederland te pakken is? Elke ploeg is te pakken", zegt Britt Herbots.





"We hebben zelfs laten zien dat Italië te pakken is. Wij moeten uitgaan van onze eigen sterkte en geen angst tonen.”

Net als tegen Italië snijden de Tigers het duel met Nederland aan vanuit een underdogpositie.

"Dat zijn de wedstrijden waarin we niets te verliezen hebben. We zijn de underdog en kunnen voluitgaan. Elk punt dat we dan pakken is een mooie bonus", vertelt Herbots.

"We moeten het hebben van onze grinta en ons jeugdig enthousiasme. We zijn de Tigers, die nooit stoppen met vechten en die zich voor iedere bal smijten."



Het geloof in een stunt tegen Oranje is er, ook bij coach Gert Vande Broek. “Als we morgen zouden winnen, hebben we uitzicht op de kwartfinales. Maar verderkijken, doen we pas na morgen."