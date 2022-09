De Yellow Tigers verliezen van topfavoriet Italië na 3 sets op wereldniveau

Over twee dagen komen de Belgen weer in actie. Vrijdag spelen ze in het hol van de leeuw tegen Nederland. Stunten de Tigers dan wel?

De Italianen hebben bloed geroken en leiden met 3-1 in set 4. Het sein voor Gert Vande Broek om een opposite (lees: een hoofdaanvaller) in te brengen. Pauline Martin komt het terrein op.

clock 19:37

19 uur 37. België krijgt deksel op de neus in set 3: 29-27. Eerste setbal voor Italië en die is nog raak ook. En dat na een reeks setpunten voor België. Een gemist kans om de vicewereldkampioen weer op achterstand te zetten. Of zoals Marc Willems het stelt: "We hadden deze match met 3-0 kunnen winnen." .