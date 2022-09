"Zonder negatieve druk kan er iets speciaals met deze Yellow Tigers gebeuren"

(lees voort onder de quote en foto)

"Maar als deze ploeg zoals tegen Italië zonder negatieve druk kan spelen, dan kan er af en toe iets speciaals gebeuren. Daar geloof ik na gisterenavond zeker in."

Vrijdag volgt met gastland Nederland weer een zeer harde dobber. "Daar moet je alle registers opentrekken en in de 2e ronde zijn het allemaal toppers."

"Het was een ongelofelijk knappe prestatie. De superlatieven zijn op hun plaats. Maar topsport draait natuurlijk om resultaten, al moet je uit deze wedstrijd vertrouwen putten."

"In de eerste twee matchen hebben de Yellow Tigers gedaan wat ze moesten doen", analyseert de voormalige bondscoach. "Maar tegen Italië dacht ik - en ik ben toch vrij nuchter en rationeel - dat we iets ongelooflijks zouden meemaken."

Zeges tegen Puerto Rico en Kenia, een nederlaag tegen Italië (na een uitmuntende prestatie). Wat is de tussentijdse balans van Dominique Baeyens?

"Het is beklijvend"

De Yellow Tigers charmeren in Nederland, zoveel is duidelijk. "Hun grinta is hun handelsmerk geworden", ziet Dominique Baeyens. "Ze blijven knokken."

"Vorig jaar hebben ze veel matchen met 3-2 gewonnen vanuit een onmogelijke positie. Zo blijft een ploeg in zichzelf geloven."

"Het is mooi om te zien. Je weet bij deze Tigers dat ze nooit hun kopje zullen laten hangen."

"Als de tegenstander dan sterker is, dan is dat de wet van de topsport. Maar het is beklijvend."