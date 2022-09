Wie is Britt Herbots, de Emma Meesseman van de Yellow Tigers? "Mentaal sterk met snelle schouder"

Als de Yellow Tigers op het WK een belangrijk punt moeten maken, dan is de kans groot dat de bal richting Britt Herbots zal gaan. Bondscoach Gert Vande Broek schetst het belang van Herbots en haar kwaliteiten. "Ze heeft een snelle schouder en is mentaal heel sterk."

Vandaag blaast Britt Herbots 23 verjaardagskaarsjes uit. Als de Yellow Tigers de komende weken willen stunten op het WK, dan branden ze beter ook een kaarsje voor Herbots. Zo fnuikte een blessure bij de receptie-hoek-speelster vorig jaar de kansen van België op het EK. Want het belang van Herbots voor de Yellow Tigers kan moeilijk overschat worden. "Hoewel je nooit mag focussen op 1 speelster is het duidelijk dat iedereen weet dat zij aanvallend heel veel verantwoordelijkheid neemt en dat we dit momenteel niet op een andere manier kunnen vervangen", is bondscoach Gert Vande Broek duidelijk. Maar Herbots kan het niet alleen. "Elke speelster van het team heeft een cruciale rol om ervoor te zorgen dat Britt superbelangrijk kan zijn voor de ploeg. Iedereen aanvaardt dat ons spelsysteem erop gericht is dat Britt aanvallend een grote rol krijgt."

Britt beschikt over een ongelooflijke sprongkracht en een heel snelle schouder. Haar wil om te winnen en om te verbeteren is groot. Gert Vande Broek

"Elke speelster doet iets extra’s - soms onopvallend - waardoor Britt iets makkelijker kan aangespeeld worden en meer kansen krijgt om te scoren. Maar iedereen weet dat dit onze enige manier is om topmatchen te winnen."

Of zoals de bondscoach eerder al zei: "Zoals de Belgian Cats en Emma Meesseman zijn we heel afhankelijk van de aanvallende kracht van Britt."

Voor het tweede jaar op een rij was Herbots topscorer in de Volley Nations League. Niet evident voor een receptie-hoek-speelster van “maar” 1,82 meter. "Die enkele centimeters minder compenseert ze door haar explosiviteit. Ze beschikt over een ongelooflijke sprongkracht en een heel snelle schouder. Haar wil om te winnen en om te verbeteren is groot."

De sprongkracht van Britt Herbots in beeld.

"Britt Herbots heeft geen stappen overgeslagen"

Zoals veel Yellow Tigers is Herbots een product van de volleybalschool. Onder de vleugels van Gert Vande Broek ontbolstert ze bij Asterix Kieldrecht (nu Beveren) en drukt ze al snel haar stempel op het spel van de Tigers.

Na 2 indrukwekkende seizoenen bij Kieldrecht vertrekt Herbots in 2017 naar Mulhouse. "Ze is al op jonge leeftijd naar het buitenland gegaan", zegt Vande Broek. "Maar ze heeft dat goed overwogen aangepakt en geen stappen overgeslagen."

Het typeert de doordachte Herbots. "Britt is een heel verstandige en realistische speelster. Ze heeft een gezonde dosis zelfvertrouwen en weerbaarheid." Dat heb je nodig als je op je 18e naar het buitenland trekt. "Britt is mentaal erg sterk."

Dat bewijst ze ook door er elke keer te staan voor de Yellow Tigers, ook in moeilijke omstandigheden. "Britt speelt gewoon heel graag met de nationale ploeg. Ze is ook een leidersfiguur en aangenaam om mee te werken." (lees voort onder de post)

"Bij Firenze kan Britt opnieuw belangrijk zijn"