Yellow Tigers kennen weinig problemen met Kameroen in laatste groepswedstrijd

Marlies Janssens speelde een sterke partij vandaag en zette ook het meeste punten (14) achter haar naam. "We speelden heel goed vandaag, dit is een collectieve overwinning."



"We wisten dat we aandachtig moesten zijn voor deze wedstrijd. De eerste set verliep ook heel goed, maar daarna toonde Kameroen dat ze offensief veel kwaliteiten hebben."



"Uiteindelijk is het goed dat we met 3-0 winnen. In het begin van dit WK hadden we nooit gedacht dat we 4 wedstrijd zouden winnen in deze groep. Zeker de zege tegen Nederland kwam als een verrassing."



"Nu komt de tweede ronde en daarin moeten we match per match bekijken", bleef Janssens met de voetjes op de grond.