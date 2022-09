Meesterlijke Yellow Tigers temmen Nederland in het hol van de leeuw

Nederland - België in een notendop

Britt Herbots loodst Yellow Tigers naar stuntzege

Halverwege de vierde set greep bondscoach Gert Vande Broek in. Hij haalde Van de Vyver, feilloos in set 1 en 2, naar de kant voor Charlotte Krenicky. Het gaf de Yellow Tigers even wat ademruimte en Herbots deed de rest. In een nagelbijtende slotfase stond de Belgische sterspeelster op, ze schonk de Yellow Tigers een stuntzege: 1-3.

Dat was te merken in de eerste set. De Yellow Tigers speelden vrank en vrij en speelden een zenuwachtig Nederland van het kastje naar de muur met een sterk blok en een sterke verdediging. Het duurde tot het einde van set 2 voor Nederland in zijn spel kwam, maar toen stond het al 0-2 voor België.

"Ontgoocheling van Italië bracht ons dichter bij elkaar"

Britt Herbots gaf meteen na de zege een korte reactie. "Hoe we gewonnen hebben? Ik weet het eigenlijk niet", kon de Belgische sterspeelster haar vreugde niet op.

"Dit was een unieke ervaring: een vol stadion vol energie. Het was waanzinnig, we hebben hard gevochten maar verloren even onze concentratie. Op het einde hadden we een beetje geluk, maar dat mocht wel."

Herbots was alomtegenwoordig en topscorer van de match. "Dat is de rol die ik heb in dit team, maar het draait niet enkel om mij. Iedereen deed zijn job en dat maakt ons als team sterker."

"De ontgoocheling van Italië heeft ons als groep dichter bij elkaar gebracht en dat hadden we nodig. Dit zijn drie bonuspunten en die helpen ons vooruit in de tweede groepsfase, maar zondag moeten we eerst winnen van Kameroen."