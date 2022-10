Yellow Tigers mijden grootspraak na zege tegen Nederland: "Laat ons rustig blijven"

Vooraf werd de top 12 als doelstelling vooropgesteld door de Yellow Tigers en daar verandert ook de knappe overwinning tegen gastland Nederland niets aan.

"Die doelstelling geldt nog altijd", zegt aanvoerster Celine Van Gestel. "We moeten elke wedstrijd goed voorbereiden en dan zien we wel. We moeten naar onszelf kijken wat er nog beter kan. We willen hier zo mooi mogelijk volleybal laten zien."

Ook Marlies Janssens en Britt Herbots laten zich niet betrappen op grootspraak. "Ik denk dat we het nog altijd match per match moeten bekijken", zegt Janssens. "De tegenstanders in de volgende groepsfase zijn niet de minste met China, Brazilië en Japan. We hebben in het verleden tegen hen al mooie dingen laten zien."

Onze man op het WK volleybal, Marc Willems, probeerde Herbots een beetje uit haar kot te lokken. Legt zij de lat dan niet hoger dan de top 12? "Waarom zou ik dat doen? We hebben belangrijke punten gepakt in deze poule. Laat ons de volgende wedstrijden beleven zoals tegen Nederland en dan zien we wel."