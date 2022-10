Nairo Quintana doet zijn contract bij Arkéa niet uit: "Maar ik wil me blijven tonen"

Op 16 augustus had Nairo Quintana zijn contract bij Arkéa-Samsic nog verlengd tot eind 2025. Een dag later kwam echter het nieuws dat hij geschrapt werd uit de uitslag van de Tour de France nadat sporen van de verboden pijnstiller Tramadol in zijn bloed werden aangetroffen.



Ook al bleef het voor de rest bij een tik op de vingers, toch ontkende Quintana met klem het gebruik van Tramadol. Hij zette meteen een punt achter zijn seizoen om zijn beroepsprocedure bij het Internationale Sporttribunaal voor te bereiden.



"Ik heb mijn verdediging bij het TAS voorgesteld en ben optimistisch gesteld", zegt Quintana in een video op Instagram. "Ik ben eerlijk. Ik heb niets illegaals gedaan."

Desondanks kondigt hij ook aan dat hij zijn Franse werkgever verlaat. "Maar toch zal ik blijven koersen. Ik wil mij blijven tonen als renner", klinkt het, zonder concrete toekomstplannen te onthullen.