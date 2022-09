WADA verbiedt Tramadol, pijnstiller waarop Quintana in Tour positief testte, vanaf 2024

Het wereldantidopingagentschap WADA beschouwt Tramadol vanaf 2024 als een verboden product. Dat maakte de organisatie vandaag bekend na afloop van een samenkomst van het uitvoerend comité.

Tramadol is een pijnstiller die regelmatig in het wielerpeloton opduikt. De internationale wielerunie UCI verbiedt het product al sinds 2019. Nairo Quintana testte er onlangs nog positief op, waarna de Colombiaan uit de uitslag van de Tour werd geschrapt.

Nu gaat het WADA vanaf 1 januari 2024 dus ook over tot een verbod van Tramadol. Volgens de organisatie blijkt uit onderzoeken dat de pijnstiller toelaat fysieke prestaties te verbeteren. Het WADA wijst ook op het gevaar van een te grote afhankelijkheid van Tramadol. Onder meer in de Verenigde Staten kampen heel wat mensen met een verslaving aan dergelijke middelen.

Het WADA besliste daarnaast ook om cannabis op de verboden lijst te laten. In september 2021, enkele weken nadat topsprintster Sha'Carri Richardson de Olympische Spelen in Tokio had gemist wegens een positieve test, had het WADA aangegeven dat het zou onderzoeken of cannabis van de lijst kon worden gehaald.

De organisatie besliste vandaag "op basis van wetenschappelijke literatuur en getuigenissen van atleten" om cannabis nog steeds te verbieden in competitie