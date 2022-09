Wullaert voert 5 Flames aan bij Fortuna Sittard: "Het is hier veel professioneler"

Fortuna Sittard is een nieuwe ploeg in de Nederlandse vrouwencompetitie én er staan 4 Red Flames in de basis. Reden voor Sportweekend om naar de allereerste thuismatch te gaan kijken. Die ging met 0-1 verloren tegen Feyenoord, tot grote ontgoocheling van aanvoerder Tessa Wullaert. Maar over het nieuwe project is ze vol lof: "Alles is hier heel goed geregeld. We kunnen hier gewoon prof zijn."

Belgische enclave niet ver van huis

Naast Wullaert kwamen ook Diede Lemey, Jarne Teulings en Féli Delacauw in actie, Isabelle Ilano is nog een tijd je out. Vijf Belgische voetbalsters dus in een volledig nieuwe ploeg.



Wullaert is hyperambitieus en wil na 2 seizoenen en evenveel titels in eigen land bij Anderlecht van het Nederlandse nieuwe project een succes maken. Met 0 op 6 is dat alvast niet goed begonnen. De tranen stonden de spits dan ook in de ogen.



Na de 4-0 vorige week bij Ajax wou Wullaert maar wat graag thuis met een zege openen. "Ik had graag voor onze supporters in ons eigen stadion de 3 punten genomen. Ik houd niet van heel onverdiend verliezen en dat was echt wel het geval."



Er zijn evenwel verzachtende omstandigheden: "Ik vergeet soms dat we een volledig nieuwe ploeg zijn en dat we even tijd nodig hebben. Maar als je ziet wat we na amper 2 wedstrijden al brengen, staan ons nog mooie dingen te wachten."



Diede Lemey: "Sittard ademt voetbal"

Wullaert is het uithangbord van de Nederlandse club, maar ook de 3 anderen verdienden meteen hun plekje in de elf. Féli Delacauw: "Het is leuk om met zoveel Belgen hier te zijn, dan kan ik een beetje mijn eigen taal te spreken. Ook de steun van de Belgische fans is leuk."



Voor Jarne Teulings is Sittard amper het buitenland. "Het ligt maar 50 minuten van bij mij thuis. Dus het is niet echt ver, en met de Belgen erbij voel ik me echt wel thuis."



Blijft nog Diede Lemey. Die ruilde Sassuolo in de Serie A - waar ze vorig seizoen tot beste doelvrouw van Italië werd uitgeroepen - voor iets nieuws in Nederland. Ze klinkt - net als Wullaert - razend ambitieus. Voor haar was de eerste thuismatch ook erg belangrijk.



"Ik kom van Italië met zijn casa nostra ("ons huis", red), dat blijft van ons. We moeten daar iets eigen van maken. Al is het hier iets nieuws en hebben we daar ook nog werk aan. Maar Sittard ademt voetbal, ademt prof zijn en alles wat je maar wenst als voetballer."



Wullaert: "Anderlecht? Het is niet te vergelijken"