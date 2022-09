Wullaert en co verliezen met Fortuna allereerste Eredivisiematch tegen Ajax

Fortuna Sittard is een nieuwkomer in de Eredivisie en de ambitieuze club kwam deze zomer flink shoppen in ons land. In hun allereerste match stonden er vier Red Flames tussen de lijnen.

Tessa Wullaert is het uithangbord en zij had na enkele minuten ook de eerste kans van de wedstrijd aan haar voet, maar die ging er niet in. Ook later in de match kwam Wullaert nog een paar keer dreigen, maar ze kon haar naam niet op het scorebord zetten.

Tussen de palen van Fortuna Sittard vertolkte ook Lemey een belangrijke rol. De tweede doelvrouw van de Flames kon heel wat pogingen van Ajax neutraliseren, maar uiteindelijk moest ze zich toch vier keer omdraaien. Een keer in de eerste helft en na de 2-0 diep in de tweede helft was de veer een beetje gebroken.

Geen eerste punten dus voor Fortuna Sittard in de Eredivisie, volgende week speelt de ploeg tegen Feyenoord.