Genk en Standard spelen bekerfinale bij vrouwen, Club YLA en Zulte Waregem sneuvelen in halve finale

Standard heeft zijn reputatie van bekerteam bij de vrouwen weer alle eer aan gedaan. Voor de 5e keer op een rij hebben de Luikse vrouwen de finale bereikt, deze keer na een simpele 3-0-zege tegen Zulte Waregem. Gelders, Van Eynde en Merkelbach maakten de doelpunten. De finale wordt een heruitgave van die van 2018, toen de vrouwen van Genk voor het eerst de eindstrijd haalden. Dat deden ze nu door Club YLA in het hol van de leeuw te verslaan. Door Wielockx en Vendelbo stond het na een halfuur al 0-2. De 1-2 van Vanmechelen na de rust bracht geen zoden meer aan de dijk. Standard kan op 18 mei voor de 9e keer de beker winnen. Het heeft ook het thuisvoordeel tegen Genk.

Van een leien dakje liep het aanvankelijk niet bij Club YLA, dat al na 7 minuten moest achtervolgen tegen tweedeklasser Kontich. Ariyo bracht Club YLA nog voor de rust langszij. In de 66e minuut bracht diezelfde Ariyo Club voor het eerst in de match op voorsprong. Vanmechelen zette 2 minuten later de 1-3-eindstand op het bord.

KRC Genk haalde het op het veld van Charleroi met 0-3. Luna Vanzeir (6.) en Joy Kersten (70. en 73.) troffen raak. Zulte Waregem liet zich niet verrassen door OH Leuven B, dat in de tweede klasse uitkomt, en won met 0-4. Lisa Lefere (9. en 62.), een eigen doelpunt van Axelle Van Besauw (23.) en Laura Vervacke (90.) beslechtten het lot voor de thuisploeg.

OH Leuven weet voor het eerst dit seizoen wat verliezen is. In de competitie is de leider nog ongeslagen met 33 op 33, maar in de kwartfinales van de Beker van België ging het met 2-0 onderuit op het veld van Standard. Noémie Gelders (45.) en Justine Blave (82.) scoorden de Luikse treffers. In de vorige ronde schakelde Standard ook al Anderlecht uit.