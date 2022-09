Geen grote verrassingen in selectie Red Flames voor cruciale WK-barrage(s)

De Belgische vrouwen spelen op 6 oktober in en tegen Portugal in de barrages voor het WK voetbal. Als de Red Flames die match winnen, ontvangen ze 5 dagen later IJsland. De winnaar van dat duel mag naar het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

Om die - hopelijk twee - levensbelangrijke opdrachten tot een goed einde te brengen, rekent Ives Serneels grotendeels op de speelsters die hij ook voor het voorbije EK selecteerde.

In vergelijking met het toernooi in Engeland is Anderlecht-speelster Charlotte Tison afgevallen. Haar plaats wordt ingenomen door Chloé Vande Velde (AA Gent). Die kan dankzij haar (korte) IJslandse avontuur misschien een cruciale rol spelen in de beslissende match.

Vooraan, ten slotte, komt Jill Janssens erbij. De 18-jarige speelster van OH Leuven debuteerde vorig seizoen al voor de Flames, maar het EK zelf kwam nog wat te vroeg.