Ives Serneels blijft voorzichtig na loting play-offs: "Onze kansen zijn fiftyfifty"

"Iedereen had natuurlijk graag zo veel mogelijk thuis gespeeld", blikt Ives Serneels terug op de loting van de Red Flames.

"We moeten naar Portugal, we kennen dat team nadat we verschillende keren tegen hen hebben gespeeld. Die wedstrijden waren altijd heel close. Het is een groeiende ploeg in het vrouwenvoetbal, met heel talentvolle jeugd. Portugal is zo wel een beetje te vergelijken met België."

Slaagt het team van Ives Serneels erin Portugal uit te schakelen, dan wacht thuis een duel met IJsland in de tweede ronde. Op het afgelopen EK speelde België 1-1 gelijk tegen IJsland, dat in tegenstelling tot de Flames de groepsfase niet wist te overleven.

"Toen dacht iedereen te snel dat IJsland zomaar te verslaan was. We weten dat het een heel stug team is met heel veel individuele kwaliteiten. We zullen goed moeten zijn, willen we het WK halen", oordeelt Serneels.