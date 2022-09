Red Flames spelen vanavond voor vol huis: "Op termijn in Koning Boudewijnstadion spelen"

De Ref Flames treden de laatste jaren meer en meer uit de schaduw van hun mannelijke collega's. Na het succesvolle EK van deze zomer is de populariteit van de nationale voetbalvrouwen groter dan ooit.

"Het is een werk van lange adem geweest", vertelt Manu Leroy, marketingdirecteur van de KBVB. "De laatste jaren is de populariteit enorm toegenomen. We komen van een tijd waar er nauwelijks 1.000 man kwam kijken."

"De voorbije jaren was 3.000 man de norm, maar dit jaar groeiden we naar gemiddeld 5.000 toeschouwers. De opwaartse trend is er."

Vanavond spelen de Flames voor een volledig uitverkochte Dreef in Leuven, al jaren de thuishaven van de nationale voetbalvrouwen. "De hype na het uitstekende EK is daarin een factor, maar de wedstrijd is ook op vrijdagavond, waardoor veel gezinnen kunnen komen."