Flames verleggen focus na "pijnlijke" nederlaag: "Aan onze stand verplicht om Armenië te kloppen"

De Red Flames zijn intussen veilig en wel aangekomen in Jerevan voor het duel met Armenië morgenavond (18.30 uur). Daar willen ze zich verzekeren van een ticket voor de barrages van het WK. Armenië is in principe een hapklaar brokje voor de Flames, in de heenwedstrijd aten de Belgen hun tegenstander met huid en haar op (19-0).

Toch is het uitkijken naar hoe de Flames voor de dag zullen komen. De nederlaag tegen Noorwegen van afgelopen vrijdag is nog niet helemaal verteerd. "Het doet nog altijd pijn", stelt bondscoach Ives Serneels.

België speelde goed en kreeg heel wat kansen, maar kon geen enkele poging verzilveren. "We willen het rond de zestienmeter soms nog net iets te mooi doen. We moeten efficiënter worden", zegt Serneels.

"Tegen Armenië moeten we vanaf minuut één scherp zijn. Dan weet je dat je hier normaal gezien enkele doelpunten moet kunnen maken. Ik wil ook zien dat we negentig minuten de focus behouden. We willen met een fris hoofd een goed resultaat halen."