Red Flames moeten voorbij Portugal en IJsland in WK-barrages

Als tweede in de voorrondegroep achter Noorwegen was België veroordeeld tot de WK-barrages. Van de 5 mogelijke tegenstanders was Oostenrijk op papier de lastigste, Bosnië de makkelijkste, van lastig, maar haalbaar werd het Portugal en niet Schotland of Wales. Portugal is de nummer 27 van de wereld, België 19.



Portugal verving Rusland op het voorbije EK en deed het niet slecht: 2-2 tegen Zwitserland, nipt 3-2-verlies tegen Nederland, tegen Zweden brak de veer na de rust (5-0).



Portugal eindigde tweede in Groep H achter Duitsland. Voor de Wereldbeker 2019 zat België in een kwalificatiegroep met Portugal: het werd 0-1 uit en 1-1 thuis. Twee jaar geleden won België ook een oefenmatch met 1-0. De 3 Belgische goals kwamen van de voet van Tine De Caigny.





Voor de 2e barrageronde springen de drie beste tweedes in de dans: van Ierland, Zwitserland en IJsland werd het die laatste. België speelde op het EK 1-1 gelijk tegen IJsland.

Slechts 2 van de 3 winnaars uit die 2e ronde zijn zeker van het WK. De "pineut", op basis van de ranking van de tweedes na de groepsfase, moet nog in februari een intercontinentaal play-offtoernooi spelen.





België ging er voor het WK 2019 in de halve finales van de barrages uit tegen Zwitserland, deze keer hopen de Flames zich wel een eerste keer te kunnen kwalificeren voor de Wereldbeker.