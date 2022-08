Ives Serneels: "Na EK geleerd wat decompressie is, zat stuurloos voor me uit te kijken"

"Ik heb stuurloos voor mij zitten staren thuis, niet 100 procent beseffend dat ik thuis was. Mijn energiepeil was al maanden niet meer zo laag geweest. Achteraf gezien is dat ook logisch. We waren al sinds 18 mei bezig met de voorbereiding en al maanden daarvoor met planning. Mijn lichaam heeft dat wel even gevoeld."

"Ik heb even mijn tijd genomen om dat EK te verwerken. En ik had die tijd ook nodig. Het woord decompressie, ik heb ondervonden wat dat kan zijn", is de bondscoach eerlijk.

"Ik heb de groep op het EK zien groeien"

Is er iets aan de groep veranderd na het EK? "Vooral het woord "groep". Dat blijkt uit de gesprekken die ik met iedereen gevoerd heb. We zijn met een 50-tal mensen weken samengeweest en dan weet je dat er euforische momenten komen, maar ook moeilijke momenten. En daar is altijd schitterend op gereageerd."

"In die eerste match bijvoorbeeld ging het mis, maar daar heb ik de groep zien groeien. Het vertrouwen is op geen enkel moment aangetast. En uiteindelijk was de kwartfinale onze beloning."

En nu dan de weg naar het WK. "We zijn realistisch. We hebben in Noorwegen een slechte match gespeeld. De twee teams zitten nu anders in elkaar, maar het blijft moeilijk om het nog op te halen. Zeg nooit nooit."

"Het is onze ambitie om op het WK te staan. We zijn nog in de running en we willen het zo snel mogelijk realiseren. We gaan die match met vertrouwen aanvatten."

Hoe hoog schat Serneels de kans in dat de Flames er volgende zomer bij zijn? "Die kans is meer dan de helft. We weten wat er deze week komt en anders zullen we daarna wel zien."



Noorwegen staat op kop in Groep F, goed voor een rechtstreeks ticket. België staat 2e, die mag naar de barrages.