Spion voor Red Flames? Chloé Vande Velde speelde in IJsland: “Fysiek sterk land én heel gemotiveerd”

Bondscoach Ives Serneels had een spion in zijn ploeg voor de openingswedstrijd van de Red Flames op het EK tegen IJsland. Chloé Vande Velde speelde vorige zomer enkele maanden in IJsland.

Het aantal Red Flames dat deze transferperiode naar Nederland trekt, wordt stilaan een elftal groot. Ook Chloé Vande Velde steekt de grens over en ruilt de KAA Gent Ladies voor ADO Den Haag. Dat wordt al haar derde club in een jaar tijd, want vorige zomer speelde ze enkele maanden op uitleenbasis voor Breidablik in IJsland.

Breidablik is een traditieclub in IJsland en heeft z’n thuisbasis in Kopavogur, een voorstad van Reykjavik. Vande Velde belandde er via haar manager. “Hij kreeg de vraag naar een speelster van mijn type en wist dat ik wel openstond voor zo’n uitdaging.” Een uitdaging dat was het zeker, ook omdat ze zo amper rust kende vorige zomer. Na de interlandbreak in juni trok ze naar IJsland en vanaf 1 juli was Vande Velde speelgerechtigd. “Ik heb er competitie, beker en kwalificaties Champions League gespeeld, tot eind augustus.” Langer blijven kon wel, maar dan dreigde Vande Velde in de winter zonder club te zitten. Dat risico nam ze liever niet en dus droeg ze vanaf september opnieuw het shirt van Gent.

Warm welkom en basisplek

Ondanks de korte periode daar kon Vande Velde snel een basisplaats veroveren bij Breidablik, dat traditiegetrouw strijdt met grote concurrent Valur voor de titel (vorig jaar was Valur aan het feest). “Ik werd warm verwelkomd en vond vrij snel mijn plaats. Ik speelde er op de 10 en mocht bijna elke wedstrijd starten.” “Het niveau van de competitie was er echt goed. Veel mensen vragen me te vergelijken met België en dan vind ik het niveau daar zeker niet minder. Het was ook vrij fysiek, een goeie uitdaging voor me.”

Het niveau is er zeker niet minder en het is vooral een fysiek sterke competitie. Chloé Vande Velde

Meer gelijk dan in België

Qua niveau dus vergelijkbaar, wat is dan het grootste verschil met het vrouwenvoetbal in België? “Qua begeleiding, omkadering en accommodatie zijn vrouwen en mannen veel meer gelijk. Vrouwen- en mannenploegen hangen meer samen en doen meer hetzelfde, bij Gent bijvoorbeeld was het veel meer apart.” “Ik denk dat dat eigen is aan de Scandinavische landen, dat het vrouwenvoetbal er meer in de kijker wordt gezet. De Belgische competitie kan daarin nog stappen zetten. Bij de Flames gebeurde dat al, maar ook daar is er nog werk, bijvoorbeeld naar equal pay toe. Maar dat komt wel denk ik.”

Fysiek sterk en gemotiveerd