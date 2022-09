Red Flames moeten dromen van WK, maar loting kan veel bepalen: een handleiding

Dame Fortuna beslist dus over de tegenstander én ook over wie het thuisvoordeel heeft: het land dat eerst getrokken wordt, speelt voor eigen publiek.

In de eerste ronde van de WK-barrages of -play-offs krijgen we 3 matchen, gespeeld op 6 oktober. Zes landen die tweede eindigden in hun WK-voorrondegroep, gaan daarvoor straks (13.30 u) de trommel in.

Oostenrijk of Bosnië

En het is al even geleden, maar in de EK-voorronde in 2015 won België met 6-0 en 0-5 van Bosnië. Dit is met voorsprong de "best" mogelijke tegenstander.

Oostenrijk is een stugge, stevige ploeg met heel wat speelsters uit de Bundesliga en al behoorlijk wat ervaring - op het EK 2017 schopten ze het verrassend tot in de halve finales. Absoluut te vermijden dus.

In die kwartfinales had latere finalist Duitsland het knap lastig, de 2-0 van Popp viel pas in de slotminuut.

In die eerste ronde is één land echt te vermijden: Oostenrijk. De Flames staan 19e op de FIFA-ranking, Oostenrijk is 20e. Maar in de oefenmatch eind juni waren de verhoudingen omgekeerd: Oostenrijk won toen op het Lisp verdiend met 0-1.

Lastig maar haalbaar

De 5-0-zege van België tegen Schotland in het laatste onderlinge duel in 2017 is dan ook geen goede referentie meer. En Wales werd begin dit jaar geklopt op de Pinatar Cup, al hadden de Flames daar wel strafschoppen voor nodig. Die zijn ook mogelijk trouwens in deze WK-barrages, die over 1 match gespeeld worden.

Opvallend: de drie Belgische goals in die matchen werden allemaal gescoord door Tine De Caigny, als zij kan spelen is dat mogelijk al een mentaal voordeel voor de Flames.

Portugal was er deze zomer ook bij in Engeland, als vervanger van Rusland. Maar het land viel zeker niet uit de toon, met een 2-2-gelijkspel tegen Zwitserland en vooral een nipte 3-2-nederlaag tegen Nederland. In de laatste groepsmatch tegen Zweden brak de veer na rust en werd het nog een forfaitnederlaag.

D-day op 11 oktober?

Als de Red Flames hun eerste barragematch winnen, dan komen de beste drie tweedes erbij als mogelijke tegenstanders: Ierland, Zwitserland en IJsland. Dat trio is wel geen reekshoofd bij de loting - wat betekent dat bijvoorbeeld Zwitserland-IJsland mogelijk is als affiche, iets wat een goede zaak zou zijn voor België.

Want in die tweede ronde krijgen we dus opnieuw drie matchen (gespeeld op 11 oktober, met opnieuw thuisvoordeel voor het land dat eerst getrokken wordt), maar slechts twee van de drie winnaars zijn op 11 oktober al zeker van het WK.

De "pineut" wacht in februari nog het "FIFA Women's World Cup Play-Off Tournament". Een hele mond vol voor wat eigenlijk een gedrocht is. Want als België in dat geval zou zijn, dan moet het in februari al naar Nieuw-Zeeland reizen om dan aan de andere kant van de wereld één match met inzet te spelen (plus nog een oefenmatch...).

De tegenstander daar komt dan uit een ander continent en is zeker haalbaar, maar daarvoor midden in het seizoen even op en af naar Nieuw-Zeeland moeten reizen, zou toch een stevige belasting zijn.

Wie dan die "slechtste" van de drie winnaars is op 11 oktober, dat wordt bepaald door de ranking van tweedes na de groepsfase. Daarin staat België pas vijfde, zeker niet de beste positie dus. Maar goed, om te beginnen dus in oktober eerst twee keer winnen.