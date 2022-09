Duivels zijn reekshoofd bij loting voor EK 2024, maar kunnen Mbappé én Haaland treffen

Het WK moet nog beginnen, maar volgende week is er ook al een sleutelmoment voor het EK 2024. Dan wordt in Frankfurt geloot voor de kwalificaties van het EK voetbal van 2024 in Duitsland. De Rode Duivels beginnen als een van de reekshoofden aan de loting. Met wereldkampioen Frankrijk en vice-Europees kampioen Engeland zitten in pot 2 ook enkele kleppers.