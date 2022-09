Patrick Lefevere: "Only God Knows of Remco dit nog overtreft"

"Remco Evenepoel, wereldkampioen, gewoon niet te doen!" Zo klonk het zondagochtend in elke woonkamer. En we raken er niet over uitgepraat. Ploegmanager van Quick Step-Alpha Vinyl Patrick Lefevere was daarom de eregast in de nieuwste aflevering van De Tribune.

Het waren drie drukke dagen voor Patrick Lefevere. Zaterdagavond was hij te gast op een buitenlands verjaardagsfeest tot in de vroege uurtjes, zondag liepen diezelfde vroege uurtjes over in de wereldtitel van poulain Remco Evenepoel, en maandag staat hij na aankomst op de luchthaven van Oostende meteen in de studio van De Tribune. Om Evenepoel te vieren. "Gisterenavond zijn er ook al een paar kurken gevlogen", vertelt Lefevere. En tijdens de opname was er een extra traktatie. De ploegmanager van Quick Step-Alpha Vinyl zag sinds de oprichting van de ploeg in 2003 zeven van zijn renners in de regenboogtrui, maar de drager van het nieuwste exemplaar heeft voor Lefevere toch een bijzondere plaats. "Het ventje zit al sinds zijn zeventiende bij ons. We hebben hem persoonlijk proberen te begeleiden, zeker na wat er gebeurde in Lombardije. Hij heeft mij zelfs op snelheid gepakt, maar dat is tegenwoordig niet meer zo moeilijk."

"Dat we het maar niet normaal gaan vinden"

Een monument, een grote ronde en wereldtitel. Amper vijftien renners slaagden er voor Evenepoel in om dat lijstje af te vinken. En het wonderkind uit Schepdaal doet het dan nog eens allemaal in één jaar. Wat is het volgende dat hij zal bereiken? Die vraag brandt nu al op ieders lippen. "Dat we het vooral maar niet normaal gaan vinden", remt José De Cauwer af. "Only God Knows of hij dit seizoen nog kan overtreffen", pikt Lefevere in. "Hij gaat Binche-Chimay-Binche nog rijden om zijn regenboogtrui te showen in eigen land en om afscheid te nemen van Philippe Gilbert én Iljo Keisse in koers - twee renners waar hij heel veel bewondering voor had." "Daarna is het eerst even tijd voor rust."

"Hij zal het op zijn Remco's blijven doen" Patrick Lefevere

Niet zoals de Boonen-gekte

Een wereldtitel draagt ook gevolgen met zich mee. In de vorm van aandacht - alsof het daar nog aan ontbrak voor Evenepoel. "Hij zal het op zijn Remco's blijven doen", weet zijn ploegmanager. "Hij is inderdaad rustiger nu, maar dat is niet omdat we hem media-training hebben gegeven. Daar ben ik echt tegen. Als je de spontaniteit wegneemt, neem je de renner weg." "In 2005 hebben we de Boonen-mania meegemaakt, maar zo zal het voor Evenepoel niet uitdraaien, denk ik. Evenepoel is een asceet, Boonen was een echte rockster. Hij ging op een feestje naar het toilet en kwam terug met tien telefoonnummers." "Remco heeft nu rust gevonden. Hij komt sowieso uit een stabiele familie en heeft met zijn verloofde Oumi nu ook privé-evenwicht. Ik hoop dat hij die rust in zijn hoofd kan bewaren. De vluchtroute naar Calpé heeft hij ook. En met het geld dat hij nu verdient, is het voor Evenepoel geen probleem om even te ontsnappen." (lacht)

Giro of Tour?

Met het oog op volgend jaar ligt er voor de grote rondes ook alweer een nieuw vraagstuk klaar. Moet Evenepoel naar de Giro (zoals gepland) of moet hij toch zijn kans wagen in de Tour?



"We gaan de timing van de rondes niet afwegen aan die van het komende wereldkampioenschap. In die verhalen van "de perfecte voorbereiding" geloof ik ook niet", zegt Lefevere. "We moeten ook zorgen dat Remco nu niet te vlug te goed zal willen zijn. Dat hij niet extra zou willen bewijzen dat hij de regenboog waard is. Daar twijfelen wij niet aan." De Giro zou veel over hebben voor een wereldkampioen op de deelnemerslijst, maar daar twijfelt de ploegmanager nog aan. "Op 7 oktober organiseren ze een meeting in Milaan. Dus we zullen zien. Het schijnt dat ze hun koersen verkocht hebben aan CVC, dat zou een financiële boost kunnen betekenen. Ze hebben mijn nummer." "Voor mij verandert de wereldtitel niks", pikt De Cauwer nog in. "Die geeft alleen bevestiging. Om een goeie Tourploeg te bouwen is een jaartje wachten niet onverstandig. Mijn mening als ex-ploegleider: eerst de Giro, dan wereldkampioen tijdrijden worden en dan de focus op de rest." "Over onze ploegsterkte voor de Tour ben ik het eens met José", sluit Lefevere af. "En ik kan al zeggen dat onze kaarten voor 2024 beter liggen dan die voor 2023."