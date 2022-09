Ligt de oplossing voor Jason Denayer in de woestijn? "Rode Duivel dicht bij Al Ahli"

Jason Denayer is sinds 2015 Rode Duivel en was erbij op Euro 2016 en Euro 2020. Martinez riep hem op voor de Nations League-duels tegen Wales en Nederland, maar spelen mocht hij niet, dat was om te trainen.



"Denayer zal niet meegaan naar het WK, als hij geen ploeg heeft", lichtte Martinez de selectie van de ex-verdediger van Manchester City, Celtic Glasgow, Galatasaray en Sunderland toe.



"Het is heel ongewoon dat een speler van 27 jaar met zijn kwaliteiten zonder club zit. In de kwalificatiecampagne was hij nog heel prominent aanwezig voor ons."



Denayer wees eerder aanbiedingen van Europese middenmoters en uit de woestijn af. Maar hij heeft de boodschap begrepen en lijkt nu toe te happen. Hij vliegt vandaag nog naar Dubai.



Dubai ligt in de Verenigde Arabische Emiraten. De competitie is er net begonnen.