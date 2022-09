Alpecin-Deceuninck wil inzage in dossier en gesprek met Van der Poel en Team NL

Van der Poel werd maandag in Australië veroordeeld tot een boete, omdat hij de avond voor het WK twee meisjes in een hotel in Sydney belaagd had. De rechter in Sutherland gaf de Nederlandse wielrenner een boete van 1.500 Australische dollar, zo'n 1.000 euro.



De Nederlandse kopman mag het land verlaten en werd intussen al op de luchthaven gespot.



Van der Poel bracht een groot deel van de nacht van zaterdag op zondag in de cel door, omdat hij de meisjes van 13 en 14 jaar zou hebben geduwd. Ze hielden hem wakker met hun lawaai en geklop op de deur. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen stapte zondag na zo'n 30 km uit de wedstrijd. Remco Evenepoel reed enkele uren later naar zijn eerste wereldtitel.