Mathieu van der Poel veroordeeld voor hotelsaga: "Voelt alsof hij Nederland heeft teleurgesteld"

Mathieu van der Poel zag zijn WK wielrennen in rook opgaan nadat hij enkele uren in een cel had moeten doorbrengen. De Nederlander had de avond voor de wegrit een aanvaring gehad met enkele luidruchtige kinderen op de gang van zijn hotelkamer.

Vandaag kwam de zaak van Van der Poel al voor de rechtbank. De rechter tikte de Nederlander op de vingers omdat hij het recht in eigen handen had genomen in plaats van de beveiliging van het hotel te bellen.

Van der Poel had de twee meisjes een duw gegeven, omdat ze lawaai maakten. De rechter vond het feit dat hij deelnam aan het WK, geen verzachtende omstandigheid.

Hij legde de Nederlander een boete van 1.000 dollar op voor het aanvallen van het ene meisje en 500 dollar voor het andere meisje, omgerekend in totaal ongeveer 1.000 euro.

De rechtszaak werd een dagje naar voor geschoven op de planning, omdat Van der Poel vandaag terug naar huis vliegt. Zijn advocaat gaat wel nog in beroep en hoopt op de vrijspraak.