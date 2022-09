Mathieu van der Poel wil WK "afvinken" van bucketlist: "Heb goed gevoel, anders was ik niet gekomen"

Afgelopen zomer stonden er veel vraagtekens achter de naam van Mathieu van der Poel. Hij stapte uit de Tour door een belabberde vorm, daarna won hij drie kleinere koersen als voorbereiding op het wereldkampioenschap.

"Ik heb er alles aan gedaan om in orde te zijn voor dit WK", zegt Van der Poel. "Ik ken mijn lichaam goed, maar in de Tour hebben we ook gezien dat het geen exacte wetenschap is."

"Af en toe gaat het niet zoals je wil en het menselijk lichaam is geen machine. Het kan wel eens tegenzitten, maar ik heb wel het gevoel dat ik goed ben. Anders was ik ook niet afgereisd. Of het genoeg is voor zondag, weet je nooit. Maar ik ga er wel voor. "