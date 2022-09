Christoph Roodhooft over Mathieu van der Poel: "Hij heeft in een cel gezeten, hé"

"Mathieu is dan uitgevlogen. Hij was het beu, het was al middernacht. Uiteindelijk heeft men de politie gebeld en heeft hij een verklaring moeten afleggen. Dat heeft tot 4 u geduurd."

"Mathieu wilde om 21 u slapen, maar er was voortdurend rumoer in de gang. Tegenover zijn kamer waren er 2 kamers met kinderen", doet Roodhooft het verhaal.

Dat koersen niet mogelijk was? Als hij sliep, was het 7 u. Hij heeft in een cel gezeten, hé.

Roodhooft wil niet ingaan of er geduwd is ("Ik was er niet bij, maar ik kan het me moeilijk inbeelden"), dan wel of Van der Poel op borgtocht werd losgelaten. "Maar geld is er niet betaald."

"Blijkbaar moet de verklaring in een of andere rechtbank komen... Het is ambetant, ja. Je hebt geen verhaal. Je staat er en je moet het ondergaan."

"Hij was vooral ontgoocheld over het feit dat hij 2 maanden die focus gehad heeft op het WK en na een hele slechte Tour weer de goesting had gevonden. Dit is wel echt een domper, hé."

