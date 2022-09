Nederlandse wielerbond: "Reactie van Van der Poel was niet handig, er zijn alleen maar verliezers"

"Mathieu heeft gereageerd, zonder de gevolgen te overschouwen"

De gang van Van der Poels kamer was dus niet afgesloten voor buitenstaanders. "Als wij hadden verwacht dat het rumoerig had kunnen zijn in het hotel, dan hadden we dat aan de voorkant opgelost. Maar daarvoor is er geen enkele indicatie geweest. Ik heb er niets van gehoord en ik sliep met mijn raam open."

“De oorzaak van het probleem is dat daar mensen op de gang waren die zich niet hebben gedragen. Mathieu heeft daarop gereageerd, zonder te weten dat de gevolgen zo groot zouden zijn. Als hij het geweten had, dan had de beveiliging kunnen ingrijpen, had hij naar ons kunnen bellen en hadden we een andere kamer kunnen regelen."

"Ik hoorde het ook pas vanochtend bij het ontwaken", reageerde Jan van Veen, hoofdcoach van de KNWB bij Wielerflits. Van Veen sliep net als de andere bondsmedewerkers in hetzelfde hotel als Van der Poel, maar opvallend genoeg was er niemand van de entourage tijdens het incident in de buurt.

Je kan het zo gek niet bedenken. Mathieu van der Poel zag zijn WK wielrennen in rook opgaan nadat hij afgelopen nacht enkele uren in een cel moest doorbrengen. De Nederlander had een aanvaring gehad met enkele luidruchtige kinderen op de gang van zijn hotelkamer.

Entourage was afwezig, "maar we verwijten onszelf niets"

Ondertussen is er veel onbegrip over de afwezigheid van de entourage tijdens het voorval. "Maar we verwijten onszelf niets", zegt Van Veen. "We zitten allemaal in een hotel en op één bepaalde afdeling daarvan is er herrie. Van der Poel heeft het zelf proberen op te lossen. Dat had anders gemoeten, maar ik weet niet hoe."



Uiteindelijk kwam de politie ter plaatse, waarna Van der Poel gearresteerd werd. Na overleg met bondscoach Koos Moerenhout is Alpecin-Deceuninck-ploegbaas Christoph Roodhooft mee naar het politiebureau gegaan. "De situatie dat wij als KNWU of Koos Moerenhout zich verder niet bekommerd heeft over Mathieu, dat is absoluut niet correct.”