Ploegmaats wisten niets van arrestatie Van der Poel: "Ik dacht dat hij een grapje maakte"

Van Baarle: "Ik wist helemaal van niets, Mathieu sliep op andere verdieping"

"Plots hoorden we onderweg in de koers dat Mathieu was afgestapt, dat veranderde natuurlijk de hele situatie voor ons", ging hij verder. "Dat was balen natuurlijk. Mathieu was wel wat stiller vanmorgen, maar ik wist dus niet waarom. Het was een gekke koers, maar veel zat er niet in voor ons vandaag."

"Neen, Mathieu sliep niet bij de andere Nederlandse renners op het verdiep dus bij ons was er niets aan de hand in de gang", legde Van Baarle uit. "Het was rustig, ik heb goed geslapen. Hij sliep met zijn vriendin op etage negen geloof ik, en wij op verdieping vier. Ik heb heerlijk geslapen."

Van der Poel was zaterdagnacht pas om 4 uur op zijn kamer nadat hij door de politie was meegenomen na een incident in zijn hotel. Twee kinderen zouden zijn nachtrust hebben verstoord, waarna de Nederlander reageerde. De Australische politie maakte melding van "getrek en geduw".

Mathieu was inderdaad vrij stil vanmorgen, in de wagen zei hij geen woord. Ik dacht dat dat gewoon zijn focus was, maar er bleek meer aan de hand

Mollema: "We dachten dat Mathieu een grap maakte"

Bauke Mollema wist wel dat er een en ander aan de hand was, maar kende de details niet. "Enkele minuten voor de start vertelde Mathieu het in de camper, maar heel kort. Het was een bizar verhaal, eerst dachten we dat hij een grapje vertelde. Maar al snel werd duidelijk dat het serieus was. Voor hem was dat natuurlijk stevig balen, enkele uren voor de koers."





"Mathieu was inderdaad vrij stil vanmorgen. Ik zat bij hem in de wagen. Het was nog zo'n 45 minuten rijden naar de start en hij zei eigenlijk geen woord, maar ik dacht: ok, misschien is dat zijn focus."

"We rijden niet in dezelfde ploeg, ik weet niet hoe hij anders is in wedstrijden en vlak voor de start werd dan duidelijk dat er meer aan de hand was. De precieze details kregen we niet, alleen dat hij een slechte nacht had gehad. Dat is balen voor hem natuurlijk."