Vriendin op de kamer als motor van de discussie: is de beroepsernst van Van der Poel een probleem?

Over de ruzie met de tienermeisjes zullen de versies altijd uiteenlopen. Alleen: net zoals na het plankje in Tokio woedt er toch weer een discussie rond Mathieu van der Poel. Zo deed de aanwezigheid van zijn vriendin Roxanne in het hotel de wenkbrauwen fronsen. Wijst dat op een gebrek aan beroepsernst bij de zelfbewuste Nederlander? Vier insiders zoeken naar een antwoord op de vraag.

Er worden intussen steeds meer vragen gesteld bij de vaststelling dat Mathieu van der Poel - licht verkouden - werd afgezonderd van zijn Nederlandse ploegmaats en een hotelkamer kreeg op een andere verdieping. Een kamer die hij deelde met zijn partner Roxanne. "Daar heb ik geen enkel probleem mee", zegt José De Cauwer kordaat. "Ik kan me voorstellen dat zijn vriendin hem rust geeft. Of dat beschouwd kan worden als een privilege? Neen, die tijd is al lang voorbij." "In de Tour van 1989 was ik ploegleider van winnaar Greg LeMond en zijn vrouw was er ook. En dat was in die periode nota bene not done." "Jumbo-Visma neemt de rennersvrouwen toch ook mee op stage? Kijk, er is geen simpeler wereld dan die van het peloton. Daar is respect voor de kopman." "In een andere maatschappij zou er jaloezie kunnen zijn, maar hier weet men: de kopman kan een medaille winnen en dat kan ons ook iets opleveren." "Als een collega ook graag zijn vrouw in Australië had gezien, dan had hij dat maar zelf moeten regelen."

Of de aanwezigheid van zijn vriendin een privilege is? Neen, die tijd is al lang voorbij. José De Cauwer

De partner van Van der Poel tijdens de zitting in Australië.

Paul Herygers: "Geen ploegmaat zal zeggen: "Ik wil dat je naast ons slaapt""

Paul Herygers kent Mathieu van der Poel vanuit het veldrijden natuurlijk door en door en ziet net als José De Cauwer "totaal geen probleem" bij de aanwezigheid van de partner van Mathieu van der Poel in het hotel. "Vergeet niet dat de Nederlandse bond er toestemming voor had gegeven. Elke kopman heeft dat kantje overigens een beetje in zich, maar nu is het eens foutgelopen en alles wordt onder een vergrootglas gelegd." "Maar ik zou graag knecht geweest zijn van Van der Poel. Geloof me, geen enkele ploegmaat zal zeggen: "Ik wil dat je naast ons komt slapen en met ons ontbijt."" "Het zijn beroepsrenners. Ze weten waar het om draait. En dat zijn vaak euro's die je deelt als je in de prijzen valt. Dan gaan ze voor hem door het vuur." "Het is geen belemmering. En dit incident is vooral koelen zonder blazen. Laat het vuurtje nu maar stilletjes doven."

Raymond Kerckhoffs: "Nu verdeelt hij zijn aandacht tussen zijn vriendin en de ploeg"

Gematigde reacties vanuit de Belgische commentaarcabine dus, maar tijdens onze gespreksronde horen we bij de noorderburen zelf een ander geluid. Daar wordt ook kritisch gekeken naar hoe de situatie is kunnen ontstaan. "Ik erger me er een beetje aan dat nu vooral naar de Nederlandse wielerbond (KNWU) wordt gekeken", zegt Raymond Kerckhoffs (ProCycling/Ride/Wielerflits). "Mathieu moet ook naar zichzelf kijken, al is het heel gemakkelijk om te zeggen dat hij iemand van de bond had moeten bellen toen de problemen zich voordeden. Als je geïrriteerd bent, dan haal je verhaal. Dat is een menselijke reactie." "Wat ik vreemd vind, is dat zijn vriendin de hele week in hetzelfde hotel gelogeerd heeft. Daarmee onttrek je je deels aan het groepsproces." "Stel: alle 8 renners zijn daar met hun vriendin. Hoe kneed je dan een ploeg? Als je partner daar loopt, moet je ook aandacht aan haar schenken. Je verdeelt je aandacht tussen je vriendin en je ploeg."

Wat ik vreemd vind, is dat zijn vriendin de hele week in hetzelfde hotel gelogeerd heeft. Daarmee onttrek je je deels aan het groepsproces. Raymond Kerckhoffs

"Maar als kopman moet je net beseffen dat het groepsproces heel belangrijk is. Hoe beter de eenheid is, hoe groter de kans op een betere prestatie." Kerckhoffs verwijst ook naar wat er in Tokio is gebeurd: Mathieu van der Poel kwam tijdens de olympische MTB-race ten val. Hij wist naar eigen zeggen niet dat er een plankje was weggehaald, een plankje dat er tijdens de verkenning wel nog lag bij een jump. "De rest van de Nederlandse ploeg zei dat dat aan tafel besproken was toen hij erbij was, maar dat heeft hij dus gemist. Hij was ginds al later gearriveerd. Men had dat kunnen vermijden als hij in het proces had gezeten."

Roxanne Bertels en Mathieu van der Poel bij het WK in 2019.

"Leg de partner dan in een ander hotel"

Is "een gebrek aan beroepsernst" dan te straf uitgedrukt? "Ja, dat is overdreven", zegt de gerespecteerde Nederlandse wielerjournalist. "Die ernst is er wel, want Van der Poel heeft tot bijna 20.000 euro betaald om in first class naar Australië te kunnen reizen." "Maar het besef moet nu wel komen dat een landenploeg iets anders is dan een sponsorploeg. Je moet daar in investeren." "Bij het groepsproces komt meer kijken dan een premie en renners die zich uitsloven. Je moet ook koerssituaties bespreken, weten wat er leeft, kijken naar de filosofie van je collega's. Je kunt ook kennis delen met elkaar, bijvoorbeeld over het parcours." "Misschien ben ik ouderwets - ik weet dat er steeds meer vriendinnen opduiken in de koers, daar heb ik geen probleem mee - maar leg die partners dan te slapen in een hotel verderop." "Let wel, ik zeg niet dat dat frictie heeft veroorzaakt, want volgens wat wij horen was de sfeer goed in de Nederlandse ploeg. En niemand had dit kunnen voorspellen.' "Maar tegenwoordig zegt elke winnaar dat hij gewonnen heeft dankzij zijn ploeg. Dan moet je dat ook voorbereiden."

Gio Lippens: "Er is een patroon in de incidenten met Mathieu"

Radiocommentator Gio Lippens sluit zich aan bij zijn landgenoot en collega. "Ik heb gisteren gezegd dat er een patroon is in de incidenten rond Mathieu", legt hij ons uit. "Ik heb het dan niet over wat er precies gebeurd is, want dat weten we niet. Maar de volledige aanloop naar het WK heeft me wel verbaasd." "Van der Poel zakte pas zaterdag af en kwam licht verkouden aan. Mocht hij zoals de rest eerder vertrokken zijn, was dat misschien niet gebeurd." "En nu blijkt dat hij de kamer deelde met zijn vriendin. Ik ben misschien een ouderwets fossiel, maar in ploegverband hoort je partner niet bij je te zijn in hetzelfde hotel."

Ik ben misschien een ouderwets fossiel, maar in ploegverband hoort je partner niet bij je te zijn in hetzelfde hotel. Gio Lippens

De Nederlandse verslaggever maakt eveneens "de koppeling met Tokio". "Daar stond hij ook als een soort eenling buiten de ploeg. Hij gedraagt zich een beetje solistisch." "Dat was ook een raar verhaal, met dat plankje. Wist hij het nu wel of niet? Was het nu wel of niet besproken? Hij manoeuvreert zich een beetje in uitzonderingsposities en dat veroorzaakt ellende." Er is volgens Lippens "een opeenstapeling". "Hij wil alles regelen met de mensen die dicht bij hem staan. Het is typisch dat hij na het incident eerst Christoph Roodhooft (ploegleider) belt en dan pas Koos Moerenhout (bondscoach)." "Iedereen weet dat hij een fantastische renner is, maar je moet werken aan je status als kopman. Bij Alpecin-Deceuninck is zijn wil wet, die ploeg is rond hem gebouwd." "Maar bij een nationale ploeg gelden er andere wetten. Dat moet hij beseffen. Al ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de bond. Het zijn botsende machten en Van der Poel trekt dan aan het langste eind."

Vreugde bij zijn zege in de Ronde van Vlaanderen.

"Hij veroorlooft zich dingen die anderen niet doen"