Mathieu Van der Poel reageerde voor de start nog bij Renaat Schotte: "Het is een ramp"

"Ik was pas om 4 u terug op mijn kamer. Dat is zeker niet ideaal. Het is een ramp, maar ik kan niets meer veranderen. Ik probeer er het beste van te maken."



"Het is op weinig slaap dat ik zal koersen, hopelijk op adrenaline. Leuk was het zeker niet. Het is wat het is, ik moet het ermee doen."

"Ik lag vroeg in bed en heel veel kinderen op de gang van mijn kamer vonden het nodig om continu aan te kloppen."

"Na een paar keer was ik er klaar mee. Ik heb niet zo vriendelijk gevraagd om te stoppen. Daarna werd de politie gebeld en werd ik meegenomen."